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Зеленский принял верительные грамоты у послов Словении, Финляндии и Германии

Среда, 24 июля 2019, 20:08

Президент Владимир Зеленский в среду принял верительные грамоты у послов Словении Томажа Менцины, Финляндии Пяйви Лайне и Германии Анки Фельдгузен.

Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства, сообщает "Европейская правда".

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В разговоре с послом Словении Зеленский поблагодарил страну за последовательную политическую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и помощь в содействии реабилитации более 400 украинских детей, родители которых погибли на Донбассе.

Посла Финляндии Зеленский поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета, а также весомую гуманитарную и экспертную помощь Хельсинки. Президент отметил практическую помощь со стороны Финляндии в проведении системных реформ, в частности в сфере школьного образования и энергоэффективности.

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Во время встречи с новым послом Германии разговор сосредоточился на обсуждении ситуации безопасности на Донбассе и комплекса дальнейших мер по активизации процесса мирного урегулирования.

Была подчеркнута важность продолжения международного давления на РФ для обеспечения выполнения ею решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

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Зеленский Словения Финляндия Германия
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