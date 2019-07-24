Прем'єр Італії доповів Сенату щодо справи про гроші РФ для партії влади

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте 24 липня доповів Сенату щодо справи проти помічника віцепрем'єра Джанлуки Савойні, який нібито домовлявся з росіянами у Москві про незаконне фінансування ультраправої урядової партії "Ліга".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Sole 24 ORE.

"На підставі інформації, яка є в розпорядженні голови уряду, я можу вказати, що пан Савойні не обіймає і не обіймав посади експерта в цьому уряді. Він був присутній в Москві 15 і 16 липня 2018 року, супроводжуючи міністра Сальвіні", - сказав Конте.

"Сальвіні був присутній в Москві 15 липня 2018 року для фіналу чемпіонату світу і 16 липня 2018 року для зустрічі з російськими колегами. І з цього приводу російські колеги були повідомлені нашим посольством про склад італійської делегації за вказівкою протоколу Міністерства внутрішніх справ: до офіційної делегації також увійшло прізвище пана Савойні", - зазначив міністр.

Але щодо передбачуваної незаконної угоди про отримання коштів "я не отримав інформації від компетентного міністра", додав Конте.

"На цей час немає елементів, які могли б підірвати довіру, яку я маю до всіх членів уряду", сказав Конте, заявивши, що прокурор Мілана розслідує це питання.

Прем'єр-міністр запевнив: "Я працюватиму над тим, щоб міністри контролювали з максимальною суворістю, щоб у двосторонніх урядових зустрічах були присутні тільки офіційно акредитовані особи, які в силу своїх обов'язків повинні бути зобов'язані дотримуватися конфіденційності".

Віцепрем'єр Маттео Сальвіні, міністр внутрішніх справ і лідер "Ліги", відмовився доповідати парламенту конкретно про цю справу, але сказав, що готовий говорити про це під час своєї чергової години запитань до уряду.

Демократична партія вимагає, щоб Сальвіні звітував парламенту конкретно про "російську" справу.

Прокурори Мілана раніше викликали на допит члена "Ліги", помічника Сальвіні Джанлуку Савойні, який торік зустрівся разом з двома іншими італійцями і трьома росіянами в одному з московських готелів, щоб нібито обговорити таємне фінансування для партії у близько $65 мільйонів.

Приводом для цього стало те, що нещодавно американське видання Buzzfeed повідомило про отримання аудіозапису московської зустрічі та опублікувало стенограму, у якій Савойні намагається домовитись з росіянами.

Сальвіні заперечив, що його партія отримала будь-які гроші з Москви, а Савойні прийшов до прокуратури, але скористався правом не відповідати на запитання, відмовившись свідчити.

Конте запевняє, що його уряду не загрожує розпад внаслідок скандалу.