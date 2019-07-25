Итальянская оппозиция инициирует в парламенте голосование за недоверие Сальвини

Оппозиционная Демократическая партия Италии инициирует голосование в парламенте о недоверии министру внутренних дел Маттео Сальвини.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Демпартия озвучила свое решение после того, как Сальвини отказался явиться в парламент, чтобы ответить на вопросы депутатов по поводу утверждений о том, что его партия могла получать финансирование от России.

Вместо Сальвини в среду перед депутатами выступал премьер-министр Джузеппе Конте. Он сказал, что "полностью доверяет" своему министру внутренних дел и нет никаких доказательств каких-либо нарушений со стороны Сальвини.

Премьер также сказал, что Сальвини не ответил на вопрос о поездке его помощника Джанлуки Савойни в Россию, когда он, по данным СМИ, встретился с российскими чиновниками, чтобы обсудить финансирование партии "Лига".

Демократическая партия признала объяснения Конте недостаточными и сказала, что недопустимо, чтобы министр отказался присутствовать лично. Сенатор Андреа Маркуччи заявил, что Сальвини "избегает своих обязанностей" и поэтому необходимо проголосовать за недоверие.

Парламент вряд ли поддержит отставку Сальвини, поскольку "Движению 5 звезд" придется голосовать против своего партнера по коалиции, что фактически приведет к краху правительства.

Прокуроры Милана в понедельник днем ​​вызвали на допрос члена "Лиги", помощника Сальвини Джанлуку Савойни, который в прошлом году встретился с двумя другими итальянцами и тремя россиянами в одном из московских отелей, чтобы якобы обсудить тайное финансирование для партии в размере около $65 млн.

Поводом для этого стало то, что на прошлой неделе американское издание Buzzfeed сообщило, что получило аудиозапись московской встречи, и опубликовало стенограмму, в которой Савойни пытается договориться с россиянами.