В аеропорту Амстердама – другий день затримок через проблеми із заправкою літаків
Четвер, 25 липня 2019, 11:58
Амстердамський аеропорт Схіпхол попереджає пасажирів, що затримки, викликані проблемою доставки палива, затягнуться на другий день.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Аеропорт, один з найбільш завантажених авіаційних вузлів Європи, очікує "дещо розладнаний" четвер, і мандрівники "можуть зіткнутися з затримками і можливими скасуваннями рейсів".
У середу тисячі пасажирів застрягли в Схіпхолі та інших аеропортах Європи, оскільки близько 300 рейсів до Амстердама і з Амстердама були скасовані через те, що літаки не могли заправлятися.
Прессекретар Схіпхола Віллемайке Костер каже, що близько 1300 осіб були змушені ночувати в аеропорту.
Зараз проблеми із заправкою літаків врегульовані.
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