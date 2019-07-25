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В аеропорту Амстердама – другий день затримок через проблеми із заправкою літаків

Четвер, 25 липня 2019, 11:58

Амстердамський аеропорт Схіпхол попереджає пасажирів, що затримки, викликані проблемою доставки палива, затягнуться на другий день.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Аеропорт, один з найбільш завантажених авіаційних вузлів Європи, очікує "дещо розладнаний" четвер, і мандрівники "можуть зіткнутися з затримками і можливими скасуваннями рейсів".

У середу тисячі пасажирів застрягли в Схіпхолі та інших аеропортах Європи, оскільки близько 300 рейсів до Амстердама і з Амстердама були скасовані через те, що літаки не могли заправлятися.

Прессекретар Схіпхола Віллемайке Костер каже, що близько 1300 осіб були змушені ночувати в аеропорту.

Зараз проблеми із заправкою літаків врегульовані.

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Нідерланди
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