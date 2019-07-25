В аэропорту Амстердама – второй день задержек из-за проблем с заправкой самолетов

Амстердамский аэропорт Схипхол предупреждает пассажиров, что задержки, вызванные проблемой доставки топлива, затянутся на второй день.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Аэропорт, один из самых загруженных авиационных узлов Европы, ожидает "несколько расстроенный" четверг, а путешественники "могут столкнуться с задержками и возможной отмене рейсов".

В среду тысячи пассажиров застряли в Схипхол и других аэропортах Европы, поскольку около 300 рейсов в Амстердам и из Амстердама были отменены из-за того, что самолеты не могли заправляться.

Пресс-секретарь Схипхола Виллемайке Костер говорит, что около 1300 человек были вынуждены ночевать в аэропорту.

Сейчас проблемы с заправкой самолетов урегулированы.