Джонсон сподівається, що ЄС погодиться переглянути угоду про Brexit

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сподівається, що ЄС перегляне свою відмову від внесення будь-яких змін в угоду про Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Джонсон сьогодні провів перше засідання свого нового уряду, а зараз виступає в Палаті громад.

"Сьогодні перший день нового підходу, який призведе до виходу Британії з ЄС в кінці жовтня. Я вважаю, що це можливо, і цей уряд буде працювати над тим, щоб це зробити", - заявив Джонсон депутатам.

В іншому випадку, за його словами, Британія вийде з ЄС без угоди. Джонсон сказав, що Британія "краще підготовлена ​​до цього сценарію, ніж дехто може подумати".

"Ми поринемо в ці переговори з величезною енергією і рішучістю", - сказав прем'єр.

Як відомо, ЄС виключає поновлення переговорів щодо умов в угоді про Brexit і припускає тільки внесення змін в політичну декларацію про майбутні відносини з Британією.

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