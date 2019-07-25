Джонсон надеется, что ЕС согласится пересмотреть соглашение о Brexit

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется, что ЕС пересмотрит свой отказ от внесения каких-либо изменений в соглашение о Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Джонсон сегодня провел первое заседание своего нового правительства, а сейчас выступает в Палате общин.

"Сегодня первый день нового подхода, который приведет к выходу Великобритании из ЕС в конце октября. Я считаю, что это возможно, и это правительство будет работать над тем, чтобы это сделать", - заявил Джонсон депутатам.

В противном случае, по его словам, Великобритания выйдет из ЕС без соглашения. Джонсон сказал, что Британия "лучше подготовлена ​​к этому сценарию, чем некоторые могут подумать".

"Мы окунемся в эти переговоры с огромной энергией и решимостью", - сказал премьер.

Как известно, ЕС исключает возобновление переговоров об условиях в соглашении о Brexit и предполагает только внесение изменений в политическую декларацию о будущих отношениях с Британией.

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