Польща назвала кандидата в єврокомісари

Польща запропонувала кандидатуру голови Кабінету президента Кшиштофа Щерського на посаду одного з комісарів у новій Європейській комісії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Rzeczpospolita.

У ході зустрічі у Варшаві з новообраною очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що кандидатуру Щерського узгодили з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Я переконаний, що це буде дуже добрий комісар у майбутній колегії європейських комісарів на чолі з Урсулою фон дер Ляєн", - сказав прем'єр-міністр.

"Уряд спільно з президентом проводить зовнішню політику, тому пропонується людина, яка добре розбирається в європейській політиці та інституціях ЄС", - додав він.

Моравецький додав, що Польща хотіла б отримати одну з важливих посад у ЄК у сфері економіки або інфраструктури.

"Ми також говорили про питання, пов’язані з укомплектуванням постів. Я порушив питання, пов'язані з Європарламентом, з географічним балансом та необхідністю представляти Польщу, країни Центральної Європи у важливих комітетах. Я говорю про важливі портфелі, важливі в реальній політиці. Я запропонував тут економічні та інфраструктурні сфери, які перебувають в нашому інтересі", - сказав голова уряду.

Європейська комісія у новому складі почне працювати з 1 листопада. До цього часу Урсула фон дер Ляєн повинна визначитися з кандидатурами єврокомісарів, враховуючи пропозиції кожної держави-члена ЄС.