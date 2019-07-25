Джонсон выдвинул ЕС условие для упорядоченного Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что из соглашения о Brexit необходимо исключить контраверсионный механизм "бекстоп" - тогда возможен упорядоченный выход Британии из блока.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В четверг Джонсон сказал в своем первом на посту премьера выступлении в парламенте, что нужно отменить "бекстоп" - механизм, призванный предотвратить возвращение жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.
"Необходимо четко понимать, что путь к соглашению заключается в отмене "бекстопа", - сказал Джонсон. О "бекстопе", который содержится в соглашении с ЕС о выходе Британии, с Брюсселем прошлого года договорилась предыдущая премьер Тереза Мэй.
Это наиболее спорная часть соглашения для британских парламентариев. Они опасаются, что этот механизм отлучит Северную Ирландию от остальной части Соединенного Королевства. Правительство Джонсона не имеет большинства в парламенте, поэтому опирается на поддержку 10 североирландских депутатов, которые жестко выступают против "бекстопа".
Джонсон пообещал договориться о новом соглашении о Brexit с ЕС менее чем за 99 дней. Он предупредил: если лидеры ЕС откажутся, тогда Великобритания покинет блок без соглашения.
До сих пор ЕС неоднократно отказывался переписать соглашение о выходе, но заявил, что может изменить "Политическую декларацию" о предстоящих связях, которая является частью сделки.