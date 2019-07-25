Джонсон выдвинул ЕС условие для упорядоченного Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что из соглашения о Brexit необходимо исключить контраверсионный механизм "бекстоп" - тогда возможен упорядоченный выход Британии из блока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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В четверг Джонсон сказал в своем первом на посту премьера выступлении в парламенте, что нужно отменить "бекстоп" - механизм, призванный предотвратить возвращение жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

"Необходимо четко понимать, что путь к соглашению заключается в отмене "бекстопа", - сказал Джонсон. О "бекстопе", который содержится в соглашении с ЕС о выходе Британии, с Брюсселем прошлого года договорилась предыдущая премьер Тереза ​​Мэй.

Это наиболее спорная часть соглашения для британских парламентариев. Они опасаются, что этот механизм отлучит Северную Ирландию от остальной части Соединенного Королевства. Правительство Джонсона не имеет большинства в парламенте, поэтому опирается на поддержку 10 североирландских депутатов, которые жестко выступают против "бекстопа".

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Джонсон пообещал договориться о новом соглашении о Brexit с ЕС менее чем за 99 дней. Он предупредил: если лидеры ЕС откажутся, тогда Великобритания покинет блок без соглашения.

До сих пор ЕС неоднократно отказывался переписать соглашение о выходе, но заявил, что может изменить "Политическую декларацию" о предстоящих связях, которая является частью сделки.