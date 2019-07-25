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Австрія оголосила у розшук підозрюваного в шпигунстві росіянина

Четвер, 25 липня 2019, 21:05

Міністерство внутрішніх справ Австрії оголосило в міжнародний розшук 65-річного громадянина Росії Ігоря Зайцева за підозрою в шпигунстві, а саме –  у роботі на Головне розвідувальне управління Генштабу ЗС РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на сайті МВС Австрії.

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"Зайцев Ігор Єгорович підозрюється у веденні секретної діяльності для російського Головного розвідувального управління на шкоду Австрійській республіці", - йдеться в заяві МВС.

Згідно з інформацією поліції, Зайцев народився 6 квітня 1954 року в Москві.

Як зазначають австрійські ЗМІ, Зайцев пов’язаний з гучним шпигунським скандалом, що трапився минулого року. Зокрема, поліція Зальцбурга підтвердила виданню Kurier, що мова йде про скандальну справу Мартіна М.

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 У листопаді 2018 року колишнього 70-річного полковника збройних сил Австрії Мартіна М. затримали за підозрою в тому, що він протягом 20 років займався розвіддіяльністю на користь Росії.

Підозрюють, що Зайцев був контактною особою австрійця, якому той продавав секретну інформацію. Зокрема, було встановлено факт зустрічі, на якій росіянин заплатив за інформацію 30 тисяч євро.

Австрійський ексофіцер, як підозрюють, збирав дані про австрійські ВПС, артилерійські системи та міграційну кризу. Крім того, він підозрюється в передачі детальної інформації про багатьох високопоставлених військових Австрії.

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