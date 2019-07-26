Італія підвищила штрафи для НУО, які рятують мігрантів в Середземному морі

Парламент Італії проголосував за підвищення штрафів для благодійних неурядових організацій, що займаються порятунком мігрантів в Середземному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Депутати затвердили більш жорстку версію так званого "указу про безпеку", який в даний час передбачає штрафи в розмірі від 10 000 до 50 000 євро.

Тепер кораблям НУО, які привезуть мігрантів в італійський порт без дозволу влади, може загрожувати штраф до 1 мільйона євро.

Указ, який набув чинності 15 червня з ініціативи ультраправого міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні, потребує парламентського підтвердження.

При цьому члени правлячої популістської коаліції Італії вирішили зробити антиімміграційний акет більш обмежувальним. Його остаточна версія тепер вимагає схвалення Сенату. Голосування у верхній палаті очікується до 13 серпня.

Штрафи вже були накладені на німецьку компанію Sea-Watch і італійську компанію Mediterranea, дві неурядові організації, які проігнорували накази не заходити в італійські води та доставили десятки врятованих мігрантів на острів Лампедуза. У обох організацій також були конфісковані кораблі.

У четвер міністерство Сальвіні заявило, що кількість висадок мігрантів в поточному році скоротилася на 81% в порівнянні з 2018 роком до 3418 осіб.

Але неурядові організації з порятунку мігрантів, проти яких Сальвіні зосереджує свої зусилля, були відповідальні лише за частину цих висадок. Більшість мігрантів зараз потрапляють в Італію без допомоги благодійних організацій.