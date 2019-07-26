Италия повысила штрафы для НПО, спасающих мигрантов в Средиземном море

Парламент Италии проголосовал за повышение штрафов для благотворительных неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Депутаты утвердили более жесткую версию так называемого "указа о безопасности", который в настоящее время предусматривает штрафы в размере от 10 000 до 50 000 евро.

Теперь кораблям НУО, которые привезут мигрантов в итальянский порт без разрешения властей, может грозить штраф до 1 миллиона евро .

Указ, вступивший в силу 15 июня по инициативе ультраправого министра внутренних дел Маттео Сальвини, нуждается в парламентском подтверждении,.

При этом члены правящей популистской коалиции Италии решили сделать антииммиграционный пакет более ограничительным. Его окончательная версия теперь требует одобрения Сената. Голосование в верхней палате ожидается к 13 августа.

Штрафы уже были наложены на немецкую компанию Sea-Watch и итальянскую компанию Mediterranea, две неправительственные организации, которые проигнорировали приказы не заходить в итальянские воды и доставили десятки спасенных мигрантов на остров Лампедуза. У обеих организаций также были конфискованы их суда.

В четверг министерство Сальвини заявило, что количество высадок мигрантов в текущем году сократилось на 81% по сравнению с 2018 годом до 3418 человек.

Но неправительственные организации по спасению мигрантов, против которых Сальвини сосредотачивает свои усилия, были ответственны только за часть этих высадок. Большинство мигрантов сейчас отправляются в Италию без помощи благотворительных организаций.