Унаслідок авіаударів уряду Сирії й союзників загинуло понад 100 цивільних - ООН

У результаті авіаударів сирійського уряду та його союзників по школах, лікарнях, ринках та пекарнях за останні 10 днів загинуло щонайменше 103 цивільних, зокрема 26 дітей.

Про це заявила в п’ятницю комісіонер ООН з прав людини Мішель Башеле, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Це цивільні об'єкти, і, мабуть, дуже малоймовірно, враховуючи стійку схему таких нападів, що всіх їх обстріляли випадково", - заявила Башеле, додавши, що зростаючі наслідки зустрічаються з "явною міжнародною байдужістю".

Днями близько 50 осіб загинули внаслідок потужних авіаударів сирійських урядових літаків і їхніх російських союзників по ринку в Маарат аль-Нумані та Серакібі, та обстрілу повстанців у відповідь по Алеппо.

Внаслідок наступу з кінця квітня загинуло понад 2648 осіб, зокрема 756 цивільних осіб, повідомляють спостерігачі.

Російські літаки 26 квітня приєдналися до сирійської армії у найбільшому наступі на частини провінції Ідліб, що перебуває в руках повстанців, і прилеглих північних районах Хами. Досі наступ не досяг великих успіхів.

На початку червня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила сирійсько-російський військовий альянс у використанні "коктейлю із забороненої та змішаної зброї" для атак на мирних мешканців північно-західної частини Сирії.

Після низки випадків бомбардувань медичних закладів у Сирії координатор з гуманітарної допомоги ООН заявив 25 червня, що попросив Росію надати детальну інформацію про те, як вона використовує надані їй координати розташування лікарень в країні.