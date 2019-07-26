В результате авиаударов правительства Сирии и союзников погибло более 100 гражданских – ООН

В результате авиаударов сирийского правительства и его союзников в школах, больницах, рынках и пекарнях за последние 10 дней погибли по меньшей мере 103 гражданских, в том числе 26 детей.

Об этом заявила в пятницу комиссар ООН по правам человека Мишель Башеле, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это гражданские объекты, и, видимо, очень маловероятно, учитывая устойчивую схему таких нападений, все они обстреляли случайно", - заявила Башеле, добавив, что растущие последствия встречаются с "явным международным равнодушием".

На днях около 50 человек погибли в результате мощных авиаударов сирийских правительственных самолетов и их российских союзников по рынку в Маараф аль-Нуман и Серакиби, и обстрела повстанцев в ответ по Алеппо.

Вследствие наступления с конца апреля погибло более 2648 человек, в том числе 756 гражданских лиц, сообщают наблюдатели.

Российские самолеты 26 апреля присоединились к сирийской армии в наступлении на части провинции Идлиб, находящиеся в руках повстанцев, и прилегающие северные районы Хамы. До сих пор наступление не достигло больших успехов.

В начале июня международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила сирийско-российский военный альянс в использовании "коктейля из запрещенного и смешанного оружия" для атак на мирных жителей северо-западной части Сирии.

После ряда случаев бомбардировок медицинских учреждений в Сирии координатор по гуманитарной помощи ООН заявил 25 июня, что попросил Россию дать подробную информацию о том, как она использует предоставленные ей координаты расположения больниц в стране.