Авіаудари Росії в Сирії: кількість загиблих зросла

Щонайменше 50 осіб загинули внаслідок потужних авіаударів сирійських урядових літаків і їхніх російських союзників по територіях повстанців навколо Ідліба, та обстрілу повстанців у відповідь по Алеппо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Наприкінці понеділка повстанці обстріляли райони під контролем сирійського уряду на околиці міста Алеппо, убивши принаймні семеро мирних мешканців і поранивши ще 20 осіб, повідомив британський Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Раніше щонайменше 37 людей загинули, коли російські бойові літаки обстріляли ринок міста Маарат аль-Нуман у північно-західній провінції Сирії Ідліб. 105 людей також були поранені, багато людей досі перебувають під руїнами.

Сирійські урядові літаки також пізніше атакували місто Саракеб, убивши принаймні шість осіб, повідомив Сирійський центр моніторингу.

"Це найбільша різанина, що відбулася після того, як в квітні почався наступ", - повідомив голова центру Рамі Абдель Рахман.

Внаслідок наступу з кінця квітня загинуло 2648 осіб, зокрема 756 цивільних осіб, повідомляють спостерігачі.

Російські військовослужбовці заперечили авіаудари в понеділок.

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Активісти та мешканці біля ринку повідомили, що близько 50 магазинів і десяток чотириповерхових будинків були зруйновані, коли літаки провели чотири послідовних рейди на тій же території.

"Росіяни можуть заперечувати те, що хочуть, але ми на 100 відсотків впевнені, що ринок і центр міста були уражені російськими літаками ... це суто цивільні райони", - сказав по телефону Омар аль-Соуд, мешканець Маарат Аль-Нумана.

Організація "Білі каски" в своїй заяві також звинуватила російські літаки в тому, що вони вбили одного з її добровольців і десяток інших людей.

Російські літаки 26 квітня приєдналися до сирійської армії у найбільшому наступі на частини провінції Ідліб, що перебуває в руках повстанців, і прилеглих північних районах Хами. Досі наступ не досяг великих успіхів.

На початку червня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила сирійсько-російський військовий альянс у використанні "коктейлю із забороненої та змішаної зброї" для атак на мирних мешканців північно-західної частини Сирії.

Після низки випадків бомбардувань медичних закладів у Сирії координатор з гуманітарної допомоги ООН заявив 25 червня, що попросив Росію надати детальну інформацію про те, як вона використовує надані їй координати розташування лікарень в країні.