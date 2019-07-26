Угорщина проведе місцеві вибори 13 жовтня

Угорщина проведе муніципальні вибори 13 жовтня, заявив президент Янош Адер у п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Націоналістичний порядок денний прем'єр-міністра Віктора Орбана розсварив його із лідерами ЄС, але допоміг отримати сім переконливих послідовних перемог на виборах від 2010 року на рівні національному, муніципальному та Європейського парламенту - частково тому, що опозиція не могла об'єднатися.

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Партія "Фідес" Орбана твердо очолює опитування, та муніципальне голосування стане випробуванням для роздробленої опозиції у спробі об'єднати сили та агітувати за єдиних кандидатів у Будапешті та інших містах.

"Фідес" набрала понад 52% голосів в Угорщині на виборах в Європарламент у травні завдяки жорсткій антиімміграційній риториці.