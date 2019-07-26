Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Nord Stream 2 подав до Суду ЄС через нові газові правила

Грузинська валюта ларі рекордно знецінилась

У Британії кремлівський телеканал RT оштрафували на 200 тисяч фунтів

Проблемою антикорупційної прокуратури є особисто Холодницький - посол ЄС






Угорщина проведе місцеві вибори 13 жовтня

П'ятниця, 26 липня 2019, 12:35

Угорщина проведе муніципальні вибори 13 жовтня, заявив президент Янош Адер у п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Націоналістичний порядок денний прем'єр-міністра Віктора Орбана розсварив його із лідерами ЄС, але допоміг отримати сім переконливих послідовних перемог на виборах від 2010 року на рівні національному, муніципальному та Європейського парламенту - частково тому, що опозиція не могла об'єднатися.

Читайте також
На Закарпатті програють усі підтримувані Угорщиною кандидати

Партія "Фідес" Орбана твердо очолює опитування, та муніципальне голосування стане випробуванням для роздробленої опозиції у спробі об'єднати сили та агітувати за єдиних кандидатів у Будапешті та інших містах.

 "Фідес" набрала понад 52% голосів в Угорщині на виборах в Європарламент у травні завдяки жорсткій антиімміграційній риториці.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина Орбан
powered by lun.ua