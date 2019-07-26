Венгрия проведет местные выборы 13 октября

Венгрия проведет муниципальные выборы 13 октября, заявил президент Янош Адер в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Националистическая повестка премьер-министра Виктора Орбана рассорила его с лидерами ЕС, но помогла получить семь убедительных последовательных побед на выборах с 2010 года на уровне национальном, муниципальном и Европейского парламента - отчасти потому, что оппозиция не могла объединиться.

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Партия "Фидес" Орбана уверенно возглавляет опросы, и муниципальное голосование станет испытанием для раздробленной оппозиции в попытке объединить силы и агитировать за единых кандидатов в Будапеште и других городах.

"Фидес" набрала более 52% голосов в Венгрии на выборах в Европарламент в мае благодаря жесткой антииммиграционной риторике.