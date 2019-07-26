У Чехії торік затримали майже 5000 іноземців-нелегалів, переважно це українці

Поліція Чехії торік затримала 4992 іноземців, які перебували в країні незаконно, що на 254 більше, ніж 2017 року.

Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Згідно з повідомленням, як і в попередні роки, найбільшу групу становили українці - майже 1500 громадян України затримала поліція 2018 року. Також затримали велику кількість молдаван, в’єтнамців, росіян та грузинів.

Більшість в'їхала в країну легально, але перевищила дозволені терміни перебування або вичерпала термін дії віз, повідомляє МВС. Деякі робили це неодноразово.

2017 року Чехія депортувала понад 1000 громадян України, які незаконно працювали у країні з польськими дозволами на роботу.

Торік українці склали близько 80% нелегальних іноземних працівників у Чехії.

На початку червня чеський уряд подвоїв річну квоту на прийом українських працівників з 19 600 до 40 тисяч осіб.

За даними Мінпраці Чехії, на кінець 2018 року в Чехії було працевлаштовано 121 086 громадян України, що становить понад 20% всіх іноземців, які працюють в республіці.