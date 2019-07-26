Чехия упрощает предоставление гражданства потомкам эмигрантов

Дети и внуки чехов, которые эмигрировали из Чехословакии до 1989 года, вероятно, смогут получить гражданство Чехии в упрощенном порядке.

Соответствующий проект закона одобрили депутаты Сената, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Согласно решению, потомки эмигрантов могли бы получить гражданство Чехии, написав соответствующее заявление. Заявители должны предоставить документацию, подробно доказывает, когда и как их родители или бабушки и дедушки потеряли его.

Читайте также В Чехии в прошлом году задержали почти 5000 иностранцев-нелегалов, в основном это украинцы

Аналогичные условия приобретения гражданства предлагало Министерство внутренних дел еще 2013 года, однако депутаты нижней палаты отвергли поправку, аргументируя тем, что чешскими гражданами стали бы и люди, которые не являются носителями чешского языка и раньше никогда не бывали в Чехии.

Инициатива, ныне одобренная правительством, могла бы, по мнению МВД, помочь сотням людей с чешскими корнями, в том числе и тем, которые живут в Венесуэле.

Документ должен подписать президент.

Напомним, карту поляка теперь можно получить во всех странах мира.