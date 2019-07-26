В Бельгии – первая смерть в результате аномальной жары
В Бельгии первый человек умер в результате рекордной жары, которая в эти дни царит в Западной Европе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.
66-летнюю женщину нашел мертвой ее сосед поздно вечером в четверг после того, как она, очевидно, перегрелась под палящим солнцем. Инцидент произошел в Мидделкерке на бельгийском побережье, когда температура в регионе поднялась до 40 градусов по Цельсию.
Комиссар полиции Мидделкерка Фрэнк Дельва сообщил агентству, что смерть "очень четко связана с жарой".
Спасательные службы прибыли на место происшествия, но не смогли реанимировать женщину.
В четверг Бельгия пережила, как и многие другие части Западной Европы, наиболее жаркий день за всю историю наблюдений. В Бегейнендейке в 30 километрах к востоку от Брюсселя температура поднялась до 41,8 градуса по Цельсию.
Как сообщалось, аномальная жара в Западной Европе в четверг достигла нового пика, в нескольких странах был превышен температурный рекорд.