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В Нідерландах на тлі спеки оголосили попередження про смог

Четвер, 25 липня 2019, 14:58

Національний інститут охорони здоров'я Нідерландів на тлі аномальної спеки в Європі попередив про високий рівень смогу через концентрацію озону в повітрі у деяких частинах країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

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Тривожний сигнал у четвер оголосили для кількох регіонів, включаючи густонаселені міста Амстердам, Роттердам і Гаагу.

Смог спричинений накопиченням забрудненого повітря у сонячні дні. Забруднення перетворюється в озон під дією сонячного світла.

Смог може викликати подразнення очей, носа і горла, а також викликати кашель і задишку.

Нагадаємо, Бельгія і Нідерланди у середу зафіксували нові температурні рекорди в умовах сильної спеки в Західній Європі.

У Німеччині встановлено новий температурний рекорд в +40,5 градусів Цельсія і синоптики попереджають, що він може оновитися вже в четвер.

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