В Нідерландах на тлі спеки оголосили попередження про смог
Національний інститут охорони здоров'я Нідерландів на тлі аномальної спеки в Європі попередив про високий рівень смогу через концентрацію озону в повітрі у деяких частинах країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.
Тривожний сигнал у четвер оголосили для кількох регіонів, включаючи густонаселені міста Амстердам, Роттердам і Гаагу.
Смог спричинений накопиченням забрудненого повітря у сонячні дні. Забруднення перетворюється в озон під дією сонячного світла.
Смог може викликати подразнення очей, носа і горла, а також викликати кашель і задишку.
Нагадаємо, Бельгія і Нідерланди у середу зафіксували нові температурні рекорди в умовах сильної спеки в Західній Європі.
У Німеччині встановлено новий температурний рекорд в +40,5 градусів Цельсія і синоптики попереджають, що він може оновитися вже в четвер.