У Грузії у зв’язку з протестами затримали ексміністра

Колишній міністр оборони Грузії та нинішній лідер політичної партії "Переможна Грузія" Іраклій Окруашвілі затриманий поліцією в Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Окруашвілі є одним із підозрюваних, яких звинувачують у зв’язку зі спробою штурму парламенту в червні, заявило міністерство внутрішніх справ.

Його звинувачують у підбурюванні насильства під час протестів.

Представник МВС Мамука Челідзе сказав, що Окруашвілі та інші закликали мітингувальників проникнути до будівлі парламенту. Також поліція каже, що Окруашвілі брав участь у різних групових актах насильства.

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Прокуратура Грузії кваліфікувала штурм парламенту як спробу перевороту.

Опозиція розцінила затримання Окруашвілі як початок політичних репресій. Представник Лейбористської партії Георгій Гугава заявив, що голова партії влади "Грузинська мрія", мільярдер Бідзіна Іванішвілі діє за вказівкою Кремля, коли "затримує опонентів за безпідставними звинуваченнями". Гугава вважає, що тим самим Іванішвілі прагне встановлення диктатури.

20 червня у Тбілісі спалахнули протести внаслідок візиту до парламенту російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергеєм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Мітинг переріс у антиурядові виступи, правоохоронці застосували спецзасоби. Поліція затримала понад 300 осіб, 240 постраждали.

Посилаючись на необхідність захисту російських туристів в Грузії, влада РФ заборонила прямі польоти в країну з 8 липня. Російським туроператорам заборонили продаж путівок, а уряду доручили евакуювати росіян на батьківщину.

Мітингувальники вимагають відставки міністра внутрішніх справ Георгія Гахарії, покладаючи на нього відповідальність за дії поліції під час силового розгону.