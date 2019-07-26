В Грузии в связи с протестами задержали экс-министра

Бывший министр обороны Грузии и нынешний лидер партии "Победная Грузия" Ираклий Окруашвили задержан полицией в Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Окруашвили является одним из подозреваемых, обвиняемых в связи с попыткой штурма парламента в июне, заявили в Министерстве внутренних дел.

Его обвиняют в подстрекательстве к насилию во время протестов.

Представитель МВД Мамука Челидзе сказал, что Окруашвили и другие призвали митингующих проникнуть в здание парламента. Также полиция говорит, что Окруашвили участвовал в различных групповых актах насилия.

Читайте также Грузинская валюта лари рекордно обесценилась

Прокуратура Грузии квалифицировала штурм парламента как попытку переворота.

Оппозиция расценила задержание Окруашвили как начало политических репрессий. Представитель Лейбористской партии Георгий Гугава заявил, что председатель партии власти "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили действует по указанию Кремля, когда "задерживает оппонентов по ложным обвинениям". Гугава считает, что тем самым Иванишвили стремится к установлению диктатуры.

20 июня в Тбилиси вспыхнули протесты в результате визита в парламент российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Митинг перерос в антиправительственные выступления, правоохранители применили спецсредства. Полиция задержала более 300 человек, 240 пострадали.

Ссылаясь на необходимость защиты российских туристов в Грузии, власти РФ запретила прямые полеты в страну с 8 июля. Российским туроператорам запретили продажу путевок, а правительству поручили эвакуировать россиян на родину.

Митингующие требовали отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии, возлагая на него ответственность за действия полиции во время силового разгона.