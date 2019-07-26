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Посольство США про затримання танкера РФ: Україна створила прецедент

П'ятниця, 26 липня 2019, 17:10

Україна продемонструвала прецедент для мирного вирішення спорів під час інциденту із затриманням російського танкера напередодні.

Як повідомляє "Європейська правда", так вважає посольство США в Україні.

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"Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів", - йдеться у повідомленні посольства у Facebook.

25 липня СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер "NEYMA", який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у 2018 році.

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Українське слідство спочатку припускало, що ФСБ РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокувало рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкера "NEYMA".

Проте невдовзі екіпаж російського танкера відпустили додому. СБУ пояснила, що екіпаж танкера не порушив норми Морського права та закони України.

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