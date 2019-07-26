Посольство США о задержании танкера РФ: Украина создала прецедент

Украина продемонстрировала прецедент мирного разрешения споров во время инцидента с задержанием российского танкера накануне.

Как сообщает "Европейская правда", так считает посольство США в Украине.

Читайте также США ввели санкции против граждан и компаний РФ за атаку в Керченском проливе

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году.

Читайте также ЕС ввел санкции против 8 россиян за керченскую агрессию

Украинское следствие сначала предполагало, что ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировало движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA".

Однако вскоре экипаж российского танкера отпустили домой. СБУ объяснила, что экипаж танкера не нарушил нормы морского права и законы Украины.