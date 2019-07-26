У Меркель кажуть Джонсону не залякувати ЄС

Голова комітету німецького Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген попередив прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про те, що йому не вдасться шляхом залякувань схилити ЄС до компромісу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ні чванливі виступи, ні залякування не зможуть змусити нас відмовитися від принципів і єдності ЄС", - написав союзник канцлера Ангели Меркель у своєму Twitter у четвер.

Перед цим Джонсон пригрозив здійснити Brexit без угоди, якщо ЄС не погодиться змінити договір про вихід Сполученого королівства з блоку.

У четвер Джонсон сказав у своєму першому на посту прем’єра виступі в парламенті, що з угоди про Brexit необхідно виключити контраверсійний механізм "бекстоп" - тоді можливий упорядкований вихід Британії з блоку. "Бекстоп" - механізм, покликаний запобігти поверненню жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією.

ЄС назвав вимогу Джонсона щодо Brexit неприйнятною.