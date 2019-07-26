У Меркель говорят Джонсону не запугивать ЕС

Председатель комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген предупредил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что ему не удастся путем запугиваний склонить ЕС к компромиссу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ни чванливые выступления, ни запугивания не смогут заставить нас отказаться от принципов и единства ЕС", - написал союзник канцлера Ангелы Меркель в своем Twitter в четверг.

Перед этим Джонсон пригрозил осуществить Brexit без соглашения, если ЕС не согласится изменить договор о выходе Соединенного королевства из блока.

В четверг Джонсон сказал в своем первом на посту премьера выступлении в парламенте, что по соглашению о Brexit необходимо исключить спорный механизм "бэкстопа" - тогда возможен упорядоченный выход Британии из блока. "Бэкстоп" - механизм, призванный предотвратить возвращение жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

ЕС назвал требование Джонсона по Brexit неприемлемым.