Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Определены три кандидата для избрания судьей ЕСПЧ от Украины

Румыния не разрешила транзит военной техники РФ для Сербии

В Бельгии – первая смерть в результате аномальной жары

Премьер Польши указал новой главе ЕК на риск перемещения рабочих мест в Украину






Немецкую железную дорогу модернизируют за 86 млрд евро

Пятница, 26 июля 2019, 17:38

В Германии согласовали выделение 86 млрд евро на реализацию 10-летнего плана по улучшению железнодорожной сети Deutsche Bahn.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Германия намерена инвестировать 62 млрд евро в капитальный ремонт частично устаревшей железнодорожной сети в течение следующих десяти лет, причем Deutsche Bahn внесет еще 24,2 миллиарда евро.

Министр транспорта страны Андреас Шойер назвал решение "крупнейшей программой модернизации" железной дороги в Германии. По его словам, модернизированная сеть также создаст основу для активной защиты климата.

"Мы заменим устаревшие объекты, обеспечим доступность, улучшим управление строительством и состояние железнодорожных мостов", - сказал министр.

Читайте также
"Шарф опозданий поездов", который немка вязала весь год, купила Deutsche Bahn

Согласно плану, реконструкции подлежат 2000 мостов. Среди других целей программы - удвоить число машинистов и пассажиров поездов до 2030 года.

Deutsche Bahn AG - немецкая железнодорожная компания, крупнейший железнодорожный оператор Германии. Deutsche Bahn AG – частная акционерная компания, в которой единственным акционером является Федеративная республика Германия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия
powered by lun.ua