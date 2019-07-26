Немецкую железную дорогу модернизируют за 86 млрд евро

В Германии согласовали выделение 86 млрд евро на реализацию 10-летнего плана по улучшению железнодорожной сети Deutsche Bahn.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Германия намерена инвестировать 62 млрд евро в капитальный ремонт частично устаревшей железнодорожной сети в течение следующих десяти лет, причем Deutsche Bahn внесет еще 24,2 миллиарда евро.

Министр транспорта страны Андреас Шойер назвал решение "крупнейшей программой модернизации" железной дороги в Германии. По его словам, модернизированная сеть также создаст основу для активной защиты климата.

"Мы заменим устаревшие объекты, обеспечим доступность, улучшим управление строительством и состояние железнодорожных мостов", - сказал министр.

Согласно плану, реконструкции подлежат 2000 мостов. Среди других целей программы - удвоить число машинистов и пассажиров поездов до 2030 года.

Deutsche Bahn AG - немецкая железнодорожная компания, крупнейший железнодорожный оператор Германии. Deutsche Bahn AG – частная акционерная компания, в которой единственным акционером является Федеративная республика Германия.