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Посол США в ЄС розповів про зустріч із Зеленським

П'ятниця, 26 липня 2019, 18:10

Постійний представник США при Європейському Союзі Гордон Сондленд після зустрічі з президентом України заявив, що від безпеки України залежить безпека всієї Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Мав честь зустрітись з моїм добрим другом Володимиром Зеленським. США і ЄС об'єдналися, щоб підтримати Україну і виступити проти окупації Криму Росією, її агресії на сході, маніпуляцій енергетикою України і затримання військовослужбовців. Безпечна Україна = Безпечна Європа", - написав Сондленд у своєму Twitter.

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Зеленський 26 липня зустрівся в Києві із Сондлендом та спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером. Однією з провідних тем була ситуацію в зоні конфлікту на сході України.

Напередодні Сондленд і Волкер зустрілися з главою наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Айварасом Абромавічусом. Вони обмінялися думками щодо перспектив реформування України і співпраці в ОПК.

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