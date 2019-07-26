Зеленський зустрівся з Волкером та послом США в ЄС

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером та постійним представником США при Європейському Союзі Гордоном Сондландом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського лідера.

"Глава держави подякував американській стороні за послідовну підтримку України та зусилля США, спрямовані на досягнення мирного врегулювання конфлікту на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Зеленський обговорив із представниками адміністрації США "поточну ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил, зокрема процес розведення сил і засобів навколо Станиці Луганської".

Під час зустрічі було відзначено необхідність здійснення окупаційною владою раніше узгоджених сторонами взаємних кроків, які дозволять успішно завершити процес розведення сил і покращити гуманітарну ситуацію на лінії розмежування, розповіли у президента.

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"Сторони висловили сподівання, що запроваджений 21 липня режим припинення вогню буде всеохоплюючим та сталим, і будь-які збройні провокації з боку окупованих територій будуть остаточно припинені", - додали в ОПУ.

Напередоні президент Володимир Зеленський вдруге телефоном поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом.