Посол США в ЕС рассказал о встрече с Зеленским

Постоянный представитель США при Европейском Союзе Гордон Сондленд после встречи с президентом Украины заявил, что от безопасности Украины зависит безопасность всей Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Имел честь встретиться с моим хорошим другом Владимиром Зеленским. США и ЕС объединились, чтобы поддержать Украину и выступить против оккупации Крыма Россией, ее агрессии на востоке, манипуляций энергетикой Украины и задержания военнослужащих. Безопасная Украина = Безопасная Европа", - написал Сондленд в своем Twitter.

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Зеленский 26 июля встретился в Киеве с Сондлендом и специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Одной из ведущих тем была ситуация в зоне конфликта на востоке Украины.

Накануне Сондленд и Волкер встретились с главой наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Айварасом Абромавичусом. Они обменялись мнениями о перспективах реформирования Украины и сотрудничестве в ОПК.