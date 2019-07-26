Волкер і делегація США відвідали Станицю Луганську

Делегація США на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером у п’ятницю відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

Як пише "Європейська правда", про це у п’ятницю ввечері повідомив пресцентр ООС на сторінці в Facebook.

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Під час візиту Волкер та тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зустрівся з Командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Сирським.

Зокрема, відбувся брифінг командувача ОС щодо поточної безпекової ситуації в районі проведення ООС.

Також делегація США відвідала КПВВ "Станиця Луганська" та поспілкувалася з місцевими мешканцями.

Фото: пресцентр ООС

Курт Волкер прибув до Києва напередодні 25 липня. Він та постійний представник США при Європейському Союзі Гордон Сондланд зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.

Сторони обговорили поточну ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил, зокрема, процес розведення сил і засобів навколо Станиці Луганської.

Сондланд після зустрічі з Зеленський заявив, що від безпеки України залежить безпека всієї Європи.