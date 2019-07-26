Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Определены три кандидата для избрания судьей ЕСПЧ от Украины

Румыния не разрешила транзит военной техники РФ для Сербии

В Бельгии – первая смерть в результате аномальной жары

Премьер Польши указал новой главе ЕК на риск перемещения рабочих мест в Украину






Волкер и делегация США посетили Станицу Луганскую

Пятница, 26 июля 2019, 19:43

Делегация США во главе со специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Куртом Волкером в пятницу посетила район проведения операции Объединенных сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу вечером сообщил пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Читайте также
Волкер прибыл в Киев, обсудил сотрудничество с Украиной в ОПК

Во время визита Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретились с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским.

В частности, состоялся брифинг командующего ОС по текущей ситуации безопасности в районе проведения ООС.

Также делегация США посетила КПВВ "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями.

 
Фото: пресс-центр ООС

Курт Волкер прибыл в Киев накануне 25 июля. Он и постоянный представитель США при Европейском Союзе Гордон Сондланд встретились с президентом Владимиром Зеленским.

Стороны обсудили текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности, процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.

Сондланд после встречи с Зеленским заявил, что от безопасности Украины зависит безопасность всей Европы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Донбасс и ОРДЛО США
powered by lun.ua