Лісова пожежа спалахнула біля Адріатичного узбережжя в Хорватії

Біля хорватського міста Шибеник на узбережжі Адріатичного моря напередодні виникла найбільша у цьому році пожежа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HRT.

Вогонь спалахнув близько 13:30 в суботу. 200 сотні пожежників протягом дня та ночі намагались приборкати стихію, їм протистояв сильний вітер. Вогонь підібрався впритул до житлових будинків.

Вогнеборцям допомагали військові, цивільні та поліцейські. Було залучено пожежні вертольоти Canadair CL-415.

Частину дороги у районі стихії перекрили для руху транспорту. Спільними зусиллями вогонь до ранку вдалося взяти під контроль, після чого у місцевості пішов дощ.

Четверо пожежників отримали поранення. Півсотні евакуйованих раніше жителів та туристів повернулися у свої домівки вранці.

У зв’язку з пожежею відкрито кримінальне провадження. Поліція підозрює людський фактор.

Хорватські ЗМІ називають пожежу біля Шибеника найбільшою в цьому році.