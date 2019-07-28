Лесной пожар вспыхнул у Адриатического побережья в Хорватии

У хорватского города Шибеник на побережье Адриатического моря накануне возник крупнейший в этом году пожар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HRT.

Огонь вспыхнул около 13:30 в субботу. 200 сотни пожарных в течение дня и ночи пытались обуздать стихию, им противостоял сильный ветер. Огонь подобрался вплотную к жилым домам.

Пожарным помогали военные, гражданские и полицейские. Были привлечены пожарные вертолеты Canadair CL-415.

Часть дороги в районе стихии перекрыли для движения транспорта. Общими усилиями огонь до утра удалось взять под контроль, после чего в местности пошел дождь.

Четверо пожарных получили ранения. Полсотни эвакуированных ранее жителей и туристов вернулись в свои дома утром.

В связи с пожаром открыто уголовное производство. Полиция подозревает человеческий фактор.

Хорватские СМИ называют пожар у Шибеника крупнейшим в этом году.