Іран назвав конструктивними переговори про ядерну угоду

Заступник міністра закордонних справ Ірану назвав конструктивними переговори у Відні з представниками країн, які хочуть врятувати ядерну угоду з Тегераном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Після завершення недільної зустрічі, яка була скликана у відповідь на ескалацію напруги між Іраном і Заходом, Саїд Аббас Арагчі сказав журналістам, що "атмосфера була конструктивною, і обговорення було хорошим".

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"Я не можу сказати, що ми все вирішили, але всі сторони були налаштовані врятувати цю угоду", - зазначив заступник глави іранського МЗС.

У зустрічі взяли участь представники Німеччини, Франції, Великої Британії, Китаю, Росії та Європейського союзу. Сполучені Штати вийшли з угоди 2015 року в минулому році.

Іран тисне на інших учасників угоди, щоб компенсувати санкції, які президент Дональд Трамп відновив після виходу США з угоди. На початку цього місяця Тегеран виконав свою погрозу збільшити свою ядерну діяльність в порушення угоди.