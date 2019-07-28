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Иран назвал конструктивными переговоры о ядерном соглашении

Воскресенье, 28 июля 2019, 16:59

Заместитель министра иностранных дел Ирана назвал конструктивными переговоры в Вене с представителями стран, которые хотят спасти ядерную сделку с Тегераном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

После завершения воскресной встречи, которая была созвана в ответ на эскалацию напряжения между Ираном и Западом, Саид Аббас Арагчи сказал журналистам, что "атмосфера была конструктивной, и обсуждение было хорошим".

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"Я не могу сказать, что мы все решили, но все стороны были настроены спасти это соглашение", - отметил заместитель главы иранского МИД.

Во встрече приняли участие представители Германии, Франции, Великобритании, Китая, России и Европейского союза. Соединенные Штаты вышли из соглашения 2015 году в прошлом году.

Иран давит на других участников соглашения, чтобы компенсировать санкции, которые президент Дональд Трамп возобновил после выхода США из договора. В начале этого месяца Тегеран выполнил свою угрозу увеличить свою ядерную деятельность в нарушение соглашения.

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