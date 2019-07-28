Президент Ірану: присутність іноземних сил розпалить напругу в Перській затоці

Присутність іноземних сил стане основним джерелом напруженості в Перській затоці.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив президент Ірану Хасан Рухані в неділю на зустрічі з міністром закордонних справ Оману в Тегерані.

Як відомо, Франція, Італія і Данія підтримують пропозицію Британії про створення морської місії для гарантування безпеки судноплавства через Ормузьку протоку.

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"Присутність іноземних сил не тільки не допоможе безпеці регіону, а й стане основним фактором напруженості", - цитує Рухані його пресслужба.

Він відзначив, що Іран та Оман несуть головну відповідальність за забезпечення безпеки в Ормузькій протоці.

"Причиною неприємних подій і напруженості в регіоні сьогодні є односторонній вихід Америки (з ядерної угоди 2015 року. - ЄП)", - додав він.

Нагадаємо, 20 липня Іран затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер під британським прапором і доставив його до порту Бандар-Аббас.

Також Іран затримав інший британський танкер Mesdar, але судну дозволили продовжити курс після того, як на борт піднявся озброєний персонал і надав попередження щодо безпеки та екологічних проблем.

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Напруження в Ормузькій протоці зросло після того, як Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії. Перед цим Іран збив американський дрон.

Рухані раніше погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти.

26 липня стало відомо, що Британія вирішила надсилати військовий корабель для супроводу всіх суден під британським прапором, які проходять через Ормузьку протоку.