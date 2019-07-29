Великобритания отвергла возможность обмена захваченными танкерами с Ираном

Великобритания отвергла идею отпустить иранский танкер в обмен на судно под британским флагом, захваченное Исламской Республикой в ​​Персидском заливе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Нет никакого про-кво (услуги за услугу. - Ред.). Речь не идет о каком-то бартере. Речь идет о международном праве и соблюдении норм международно-правовой системы, и именно на этом мы будем настаивать", - сказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

На прошлой неделе в Персидский залив для защиты британских коммерческих кораблей прибыл второй военный корабль Королевского флота.

Напряженность между Ираном и Британией усилилась после того, как в начале этого месяца иранские коммандос захватили танкер под британским флагом. Это произошло после того, как британские силы захватили иранский нефтяной танкер вблизи Гибралтара, которого обвинили в нарушении санкций против Сирии.

Напомним, 20 июля Иран задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер под британским флагом и доставил его в порт Бандар-Аббас.

Также Иран задержал другой британский танкер Mesdar, но судну разрешили продолжить курс после того, как на борт поднялся вооруженный персонал и сделал предупреждения о безопасности и экологических проблемах.

Напряженность в Ормузском проливе возросла после того, как Гибралтар задержал иранский супертанкер на запрос Соединенных Штатов в Великобританию. Перед этим Иран сбил американский беспилотник.

Президент Ирана ранее угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.

26 июля стало известно, что Великобритания решила отправлять военный корабль для сопровождения всех судов под британским флагом, которые проходят через Ормузский пролив.