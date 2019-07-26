Британія почала супроводжувати всі свої кораблі через Ормузьку протоку

Велика Британія почала відправляти військовий корабель для супроводу всіх суден під британським прапором, які проходять через Ормузьку протоку на тлі напруження з Іраном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Першу місію за новою політикою в середу ввечері здійснив британський фрегат HMS Montrose.

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"Королівському флоту було доручено супроводжувати кораблі під британським прапором в Ормузькій протоці. Свобода навігації має вирішальне значення для глобальної торговельної системи та світової економіки, і ми зробимо все можливе, щоб її захистити", - заявив представник уряду.

Раніше британський уряд попередньо радив своїм торгівельним суднам уникати Ормузької протоки, якщо це можливо, і повідомляти військово-морський флот, якщо вони повинні перетинати її, але заявив, що не зможе супроводжувати кожне судно.

Щодня від 15 до 30 великих кораблів під британським прапором подорожують в Перській затоці, до трьох з них проходять через Ормузьку протоку між Іраном та Оманом, де дві широкі судноплавні смуги забезпечують єдині маршрути в та із затоки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що майже половина фрегатів і есмінців Королівського флоту Великої Британії не готові виконувати завдання через тривалий ремонт, і країна не може збільшити військову присутність у Перській затоці.

Нагадаємо, Британія запропонувала створити військово-морську місію під керівництвом Європи для забезпечення безпечного проходу суден через Ормузьку протоку на тлі кризи з Іраном.