Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Британія введе пряме правління в Північній Ірландії в разі виходу з ЄС без угоди

Суд ЄС: сайти з Facebook-кнопкою Like також відповідальні за передачу даних

Новим послом України в США може стати Олег Шамшур - ЗМІ

Спека у Скандинавії: Норвегія та Фінляндія зафіксували температурні рекорди






Лідер Сербії подякував Путіну за доставку військової техніки повітрям

Понеділок, 29 липня 2019, 15:55

Лідер Сербії в понеділок похвалив президента Росії Владіміра Путіна за те, що він посилює армію балканської країни бойовими танками та бронетанковою технікою на тлі побоювань Заходу, що нарощування зброї може загрожувати крихкому миру в регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Президент Aлександар Вучич перевірив доставку 10 бойових розвідувальних патрульних машин БРДМ-2 з Росії на військову базу сербської армії. Це була частина обіцяної поставки 30 б/в танків Т-72 та 30 БРДМ-2.

Транспортні засоби доставили, незважаючи на те, що сусідня Румунія відмовила у транзиті російського транспорту з озброєннями через Дунай у зв'язку з міжнародними санкціями проти Москви за її дії в Україні. 

ЗМІ повідомляють, що Росія перекинула 10 бронемашин до Сербії на своїх транспортних літаках, використовуючи угорський повітряний простір.

"Найголовніше для нас - це те, що нам вдалося перевезти транспортні засоби до Сербії", - сказав Вучич. "Як і яким шляхом вони прибули, це наша справа".

Читайте також
Макрон пообіцяв допомогти відновити діалог між Сербією та Косово

Росія допомагає своєму союзнику Сербії посилити армію, викликаючи занепокоєння у Балканському регіоні. Під час кривавого розпаду колишньої Югославії у 90-х Сербія воювала із сусідами Хорватією, Боснією та Косово.

Вучич подякував Путіну за "посилення боєздатності наших збройних сил".

На Заході є побоювання, що Росія може підштовхнути Сербію до чергової війни, особливо проти колишньої провінції Косово, яка проголосила незалежність 2008 року. Сербія та Росія не визнають державність Косова.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сербія Росія
powered by lun.ua