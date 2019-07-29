Лідер Сербії подякував Путіну за доставку військової техніки повітрям

Лідер Сербії в понеділок похвалив президента Росії Владіміра Путіна за те, що він посилює армію балканської країни бойовими танками та бронетанковою технікою на тлі побоювань Заходу, що нарощування зброї може загрожувати крихкому миру в регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Президент Aлександар Вучич перевірив доставку 10 бойових розвідувальних патрульних машин БРДМ-2 з Росії на військову базу сербської армії. Це була частина обіцяної поставки 30 б/в танків Т-72 та 30 БРДМ-2.

Транспортні засоби доставили, незважаючи на те, що сусідня Румунія відмовила у транзиті російського транспорту з озброєннями через Дунай у зв'язку з міжнародними санкціями проти Москви за її дії в Україні.

ЗМІ повідомляють, що Росія перекинула 10 бронемашин до Сербії на своїх транспортних літаках, використовуючи угорський повітряний простір.

"Найголовніше для нас - це те, що нам вдалося перевезти транспортні засоби до Сербії", - сказав Вучич. "Як і яким шляхом вони прибули, це наша справа".

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Росія допомагає своєму союзнику Сербії посилити армію, викликаючи занепокоєння у Балканському регіоні. Під час кривавого розпаду колишньої Югославії у 90-х Сербія воювала із сусідами Хорватією, Боснією та Косово.

Вучич подякував Путіну за "посилення боєздатності наших збройних сил".

На Заході є побоювання, що Росія може підштовхнути Сербію до чергової війни, особливо проти колишньої провінції Косово, яка проголосила незалежність 2008 року. Сербія та Росія не визнають державність Косова.