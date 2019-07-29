Лидер Сербии поблагодарил Путина за доставку военной техники по воздуху

Лидер Сербии в понедельник похвалил президента России Владимира Путина за то, что он усиливает армию балканской страны боевыми танками и бронетанковой техникой на фоне опасений Запада, что наращивание оружия может угрожать хрупкому миру в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Президент Aлександар Вучич проверил доставку 10 боевых разведывательных патрульных машин БРДМ-2 с России на военную базу сербской армии. Это была часть обещанной поставки 30 б/у танков Т-72 и 30 БРДМ-2.

Транспортные средства доставили, несмотря на то, что соседняя Румыния отказала в транзите российского транспорта с вооружениями через Дунай в связи с международными санкциями против Москвы за ее действия в Украине.

СМИ сообщают, что Россия перебросила 10 бронемашин в Сербию на своих транспортных самолетах, используя венгерское воздушное пространство.

"Самое главное для нас - это то, что нам удалось перевезти транспортные средства в Сербию", - сказал Вучич. "Как и каким путем они пришли, это наше дело".

Россия помогает своему союзнику Сербии усилить армию, вызывая беспокойство в Балканском регионе. Во время кровавого распада бывшей Югославии в 1990-х Сербия воевала с соседями Хорватией, Боснией и Косово.

Вучич поблагодарил Путина за "усиление боеспособности наших вооруженных сил".

На Западе есть опасения, что это может подтолкнуть Сербию к очередной войне, особенно против бывшей провинции Косово, провозгласившей независимость в 2008 году. Сербия и Россия не признают государственность Косова.