Правительственный кризис в Чехии: Земан после рекордного промедления уволил министра

Президент Чехии Милош Земан после двухмесячного промедления удовлетворил просьбу премьера и одобрил отставку министра культуры Антонина Станека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Станек покинет свой пост в конце июля. Премьер Андрей Бабиш стал первым главой правительства, который столь длительный срок ожидал от главы государства удовлетворения своего прошения об отставке члена своего кабинета.

Как сообщил пресс-секретарь президента, Земан поблагодарил Станека за работу, в частности, за обнаружение якобы финансовых злоупотреблений в Министерстве культуры. Земан ожидает проведения расследования в связи с двумя уголовными жалобами, поданными министром Станеком.

Бабиш попросил президента заменить министра культуры в мае - об этом попросила партия-партнер ČSSD в его коалиционном правительстве меньшинства.

Чешская социал-демократическая партия заявила, что отстранение министра культуры, которого они сами номинировали, является условием для того, чтобы остаться в правящей коалиции. Социал-демократы попросили заменить Станека после того, как он уволил двух директоров государственных художественных галерей. Эти противоречивые решения в апреле вызвали волну протестов.

Замена министра, как правило, является обычным делом, и в Конституции Чехии сказано, что президент должен выполнять такие требования премьер-министра. Однако Земан сказал, что Конституция не дает ему крайнего срока для принятия решения.

Президент также выразил свои сомнения относительно того, сможет ли предложенный новый министр Михал Смарда справиться с работой. Пока Земан не сказал, назначит ли его.