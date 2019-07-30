Зіткнення теплоходів у Будапешті: українського капітана знову взяли під варту

Українського капітана круїзного теплохода, який врізався в Будапешті у прогулянковий човен, в результаті чого загинули 28 осіб, знову взяли під варту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Index.hu.

64-річний українець Юрій Ц. є капітаном річкового теплохода Viking Sigyn, який врізався у прогулянковий човен "Русалка" на Дунаї у травні.

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З 13 червня українець перебував під домашнім арештом після звільнення під заставу. Верховний суд вирішив, що рішення суду Будапешта звільнити українця під заставу у понад 50 тисяч доларів суперечить національному законодавству. Його знову взяли під варту за підозрою у ненаданні допомоги потерпілим.

Нагадаємо, прогулянковий катер "Русалка" затонув у кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 35 осіб.

11 червня затонулий човен підняли з дна Дунаю, в уламках знайшли тіла чотирьох загиблих.