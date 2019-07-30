У Німеччині значно зросла кількість безпритульних

У Німеччині значно зросла кількість осіб, які живуть просто неба.

Такими є дані загальнонімецького об'єднання соціальних служб, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Виконавча директорка Wohnungslosenhilfe Верена Розенке каже, що зростання на 15-20% з 2016 по 2017 рік варто було очікувати. 2017 року у ФРН зафіксували 650 тисяч осіб без окремого помешкання.

З них 22 тисячі - це діти і неповнолітні. Близько 48 тисяч осіб визначені як безхатьки, адже вони живуть просто неба, не маючи взагалі жодного притулку. Водночас через брак даних у загальну кількість людей без даху над головою не внесли бездомних біженців.

Головною причиною зростання кількості мешканців ФРН без житла дослідники називають скорочення обсягів соціального житла, загальне зростання бідності, недостатню кількість доступних помешкань для людей з низьким доходом і отримувачів соціальної допомоги.

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"Необхідно від 80 до 100 тисяч нових соціальних квартир і ще 100 тисяч доступних за ціною квартир", - йдеться у звіті Wohnungslosenhilfe. Об'єднання соціальних служб також наголосило на необхідності ширшого пропагування необхідності побудови соціального житла на федеральному рівні.

2016 року у Німеччині понад 120 безпритульних стали жертвами нападів.