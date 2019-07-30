В Германии значительно возросло количество бездомных

В Германии значительно возросло количество лиц, живущих под открытым небом.

Таковы данные общегерманского объединения социальных служб, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Исполнительный директор Wohnungslosenhilfe Верена Розенке говорит, что роста на 15-20% с 2016 по 2017 год следовало ожидать. В 2017 году в ФРГ зафиксировали 650 тысяч лиц без отдельного помещения.

Из них 22 тысячи - это дети и несовершеннолетние. Около 48 тысяч человек определены как бездомные, ведь они живут под открытым небом, не имея вообще никакого убежища. В то же время из-за нехватки данных в общее количество людей без крыши над головой не внесли бездомных беженцев.

Главной причиной роста количества жителей ФРГ без жилья исследователи называют сокращение объемов социального жилья, общий рост бедности, недостаточное количество доступных квартир для людей с низким доходом и получателей социальной помощи.

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"Необходимо от 80 до 100 тысяч новых социальных квартир и еще 100 тысяч доступных по цене квартир", - говорится в отчете Wohnungslosenhilfe. Объединение социальных служб также отметило необходимость более широкого пропаганда необходимости построения социального жилья на федеральном уровне.

В 2016 году в Германии более 120 бездомных стали жертвами нападений.