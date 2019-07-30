Кіпр зробив крок до нових газових бурінь у морі

Кіпр надав ліцензію консорціуму, що складається з французької компанії Total та італійської Eni, для пошуку вуглеводнів у ще одному районі, на який острівна країна східного Середземномор'я має виключні економічні права.

Про це заявив міністр енергетики Кіпру Георгіос Лаккотріпіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Міністр заявив, що дві нафтові компанії матимуть 50% прав на Блок 7, одну з 13 областей, що складають ексклюзивну економічну зону країни біля її південного узбережжя.

Total буде оператором у блоці, що межує з трьома іншими, де були виявлені родовища природного газу. Вважається, що газове родовище, знайдене в сусідньому Блоці 6, яке також належить спільно Total та Eni, може поширюватися на Блок 7.

Лаккотріпіс каже, що уряд також схвалив участь Total у чотирьох інших блоках, де має ліцензію Eni. Права Total на чотири блоки усього складають від 20% до 40%.

Дві компанії зараз є партнерами в семи блоках. Уряд також схвалив розширення ліцензії на 12 місяців на п’ять таких блоків.

Лаккотріпіс заявив, що починаючи з кінця цього року або на початку 2020 року всі ліцензовані компанії планують пробурити до дев'яти свердловин.

У березні стало відомо про виявлення на Кіпрі третього найбільшого у світі родовища газу за останні 2 роки.

Анкара, яка не має дипломатичних відносин з Кіпром, стверджує, що деякі райони у винятковій економічній зоні Кіпру підпадають під юрисдикцію Туреччини або турецьких кіпріотів, які мають свою сепаратистську державу на півночі острова, визнану лише Туреччиною.

Анкара надіслала в район свої бурові судна.

Кіпр і Греція зажадали від неї припинити буріння в цій зоні, але вона продовжує бурові роботи біля Кіпру під захистом армії.