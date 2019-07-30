Кипр сделал шаг к новым газовым бурениям в море

Кипр предоставил лицензию консорциуму, состоящему из французской компании Total и итальянской Eni, для поиска углеводородов в еще одном районе, на который островная страна восточного Средиземноморья имеет исключительные экономические права.

Об этом заявил министр энергетики Кипра Георгиос Лаккотрипис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Министр заявил, что две нефтяные компании будут иметь 50% прав на Блок 7, одну из 13 областей, составляющих эксклюзивную экономическую зону страны у ее южного побережья.

Total будет оператором в блоке, граничащим с тремя другими, где были обнаружены месторождения природного газа. Считается, что газовое месторождение, обнаруженное в соседнем блоке 6, которое также принадлежит совместно Total и Eni, может распространяться на Блок 7.

Лаккотрипис говорит, что правительство также одобрило участие Total в четырех других блоках, где имеет лицензию Eni. Права Total на четыре блока всего составляют от 20% до 40%.

Две компании сейчас являются партнерами в семи блоках. Правительство также одобрило расширение лицензии на 12 месяцев на пять таких блоков.

Лаккотрипис заявил, что начиная с конца этого года или в начале 2020 году все лицензированные компании планируют пробурить до девяти скважин.

В марте стало известно об обнаружении на Кипре третьего крупнейшего в мире месторождения газа за последние 2 года.

Анкара, которая не имеет дипломатических отношений с Кипром, утверждает, что некоторые районы в исключительной экономической зоне Кипра подпадают под юрисдикцию Турции или турецких киприотов, имеющих свое сепаратистское государство на севере острова, признанное только Турцией.

Анкара направила в район свои буровые суда. Кипр и Греция потребовали от нее прекратить бурение в этой зоне, но она продолжает буровые работы у Кипра под защитой армии.