Гданськ передумав радісно святкувати початок Другої світової війни

Влада Гданська змінила на офіційній сторінці міста суперечливе формулювання про заходи з нагоди річниці початку Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interia Fakty.

У вівторок на сайті Гданська з’явилась інформація про те, що "у неділю, 1 вересня, польсько-німецька делегація з'явиться о 4:45 на Вестерплатте, щоб взяти участь у відзначенні 80-ї річниці початку Другої світової війни. О 15:00 заплановано "Марш життя", радісну процесію, яка розпочнеться біля театру Шекспіра".

Також повідомлялось, що далі учасники маршу пройдуть до Зелених воріт, "де заплановані концерти, танці та спільне святкування".

Тепер інформація на сайті змінена. У оновленому повідомленні більше не йдеться про "радісну" процесію, а також написано, що "заплановано концерт, демонстрацію традиційного танцю та спільне пережиття річниці".

Читайте також У Польщі підтвердили візит Трампа з нагоди 80-річчя початку Другої світової

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у середу вранці розкритикував такий підхід відзначення річниці подій, під час яких Німеччина напала на Польщу. Він сказав, що шокований.

За його словами, ідея "шокуюча в контексті злочинів, скоєних німцями під час Другої світової війни".

"Видно, що ті, хто сьогодні править Гданськом, заперечують очевидне, і це, безсумнівно, дуже неприємно", - заявив глава Міноборони.

"Я переконаний, що і жителі Гданська, і всі ті, хто що-небудь пам'ятає з уроків історії, прекрасно знають, що поляки стали жертвами Другої світової війни, а катами були німці. Треба про це пам'ятати, треба робити з цього висновки, треба, перш за все, говорити правду", - додав він.