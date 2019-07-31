Гданьск передумал радостно праздновать начало Второй мировой войны

Власти Гданьска сменили на официальной странице города противоречивую формулировку о мероприятиях по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interia Fakty.

Во вторник на сайте Гданьска появилась информация о том, что "в воскресенье, 1 сентября, польско-немецкая делегация появится в 4:45 на Вестерплатте, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В 15:00 запланирован "Марш жизни", радостная процессия, которая начнется у театра Шекспира".

Сообщалось также, что дальше участники марша пройдут до Зеленых ворот, "где запланированы концерты, танцы и совместное празднование".

Теперь информация на сайте изменена. В обновленном сообщении больше не пишут о "радостной" процессии, а также указано, что "запланированы концерт, демонстрация традиционного танца и совместное переживание годовщины".

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак в среду утром раскритиковал такой подход к годовщине событий, во время которых Германия напала на Польшу. Он сказал, что шокирован.

По его словам, идея "шокирующая в контексте преступлений, совершенных немцами во время Второй мировой войны".

"Видно, что те, кто сегодня правит Гданьском, отрицают очевидное, и это, несомненно, очень неприятно", - заявил глава Минобороны.

"Я убежден, что и жители Гданьска и все те, кто что-нибудь помнит из уроков истории, прекрасно знают, что поляки стали жертвами Второй мировой войны, а палачами были немцы. Надо об этом помнить, надо делать с этого выводы, надо прежде всего, говорить правду ", - добавил он.